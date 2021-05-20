'Komiteyi engel göstermek doğru değil'

Halkın Partisi (HP) milletvekili, eski İçişler Bakanı Ayşegül Baybars, "okulların açılmamasına" gerekçe olarak "Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi"ni gösteren Eğitim Bakanı'na yanıt verdi: "Bulaşıcı Hastalıklar Yasası'nda böyle bir engel yoktur."

Baybars, yasanın maddelerini Meclis kürsüsünden okudu.

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin sadece öneri verme yetkisine sahip olduğunu" belirten Baybars, tüm bakanların kendilerine engel olarak bu komiteyi göstermesinin samimi olmadığını belirtti.

Hastalık Üst Komitesi engel" sözlerinin anlamı olmadığını belirten Baybars, bakanlardan yetki ve sorumluluklarının farkında olmasını istedi.

"Biraz hukuk bilgisi biraz da çalışma ile olur sayın bakanlar, yeter ki gaileniz olsun, yeter ki toplumu düşünün" diyen Baybars, "Yapmak istemediğiniz işlerin sorumluluğunu da başka yerlere atmaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Baybars ayrıca, bakanlara yönelik, "İstifa ediniz ve görevlerinizi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne devrediniz" çağrısı da yaptı.