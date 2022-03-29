Komite’de ‘Belediye Reformu’ mesaisi sürüyor

Hükümet’ten ‘Genel görüşmeyi bugün tamamlama, yarın madde madde görüşmeye geçme, hızlıca oylama’ eğilimi Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde sabah saatlerinden bu yana halen Hükümet’in ‘Belediye Reformu’ tasarıları üzerindeki görüşmelerini sürdürüyor.

Hükümet’in bugün ‘genel görüşmeyi’ tamamlayıp yarın ‘madde madde görüşmelere’ geçme, komitede de ‘hızlıca oylama’ eğiliminde olduğu öğrenildi.

UBP-DP- YDP Hükümeti'nin, Meclis'ten de ivedilikle görüşülmesi için oyçokluğu ile geçirdiği 'Belediyeler Reformu'na ilişkin Yasa Tasarıları'nı, ‘komiteden de hızla geçirme’ çabası sürüyor… Sabah saatlerinde başlayan komite çalışması halen sürerken, Hükümet’in bugün tasarı üzerindeki ‘genel görüşmeyi tamamlama’ hedefinde olduğu belirtiliyor.

Komiteye katılarak görüş belirten hemen hemen tüm belediye başkanlarının ‘Belediyeler Yasası üzerinden reform’ önerdiği de ifade edilirken, Hükümet’in reformu ‘belediye sayılarını azaltma’ noktasına bağlama noktasından da geri adım atmadığı elde edilen bilgiler arasında.

Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP-DP- Hükümeti'nin getirdiği ve Meclis'ten de ivedilikle görüşülmesi için oyçokluğu ile geçirdiği 'Belediyeler Reformu'na ilişkin Yasa Tasarıları'nı görüşmek üzere toplandı.

Komite toplantısına, Komite Başkanı Özdemir Berova, Başkan Vekili Filiz Besim, üyler Devrim Barçın, Ziya Öztürler ve Emrah Yeşılırmak dışında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda milletevekili de katıldı.

Belediye seçimlerinin ertelenmesi ve sayılarının azaltılmasına yönelik düzenlemeler içeren Tasarıları görüşen Komite Toplantısı'nda, çok sayıda Belediye Başkanı da hazır bulunuyor.