Komite toplandı, eğitim ve Girne bölgesi masaya kondu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 17 Ocak’ta revize ettiği kararlarını bugünkü toplantıda yeniden gözden geçirdi. Komitenin bugünkü toplantısının bittiği, alınan yeni kararların Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye iletildiği öğrenildi.

Yeni kararlar alınırken özellikle vaka sayısının arttığı Girne bölgesi için özel uygulamalar ve okulların açılıp açılmayacağına ilişkin görüşlerin ağırlıklı olarak konuşulduğu ifade edildi.

Söz konusu kararlar ve toplantıya ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.