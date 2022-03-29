Komite 'Belediyeler' için toplandı

Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, UBP-DP- Hükümeti'nin getirdiği ve Meclis'ten de ivedilikle görüşülmesi için oyçokluğu ile geçirdiği 'Belediyeler Reformu'na ilişkin Yasa Tasarıları'nı görüşmek üzere toplandı.

Komite toplantısına, Komite Başkanı Özdemir Berova, Başkan Vekili Filiz Besim, üyler Devrim Barçın, Ziya Öztürler ve Emrah Yeşılırmak dışında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda milletevekili de katıldı.

Belediye seçimlerinin ertelenmesi ve sayılarının azaltılmasına yönelik düzenlemeler içeren Tasarıları görüşen Komite Toplantısı'nda, çok sayıda Belediye Başkanı da hazır bulunuyor.