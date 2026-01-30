Kombos: “Krizlerin arttığı, kaynakların daraldığı bir dönemde AB dönem başkanlığını devraldık”

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanı Konstantinos Kombos, Avrupa Parlamentosu Kalkınma Komitesi (DEVE) toplantısında Kıbrıs Cumhuriyeti dönem başkanlığının kalkınma ve uluslararası iş birlikleri, dış finans ve insani yardım konularındaki önceliklerini anlattı.

Fileleftheros’un haberine göre, Kombos, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığına kriz ve istikrarsızlığın yoğunlaştığı, bütçenin kısıtlı olduğu ve beklentilerin arttığı bir dönemde başladığını söyledi.

Kombos, tematik önceliklerin su güvenliği, dayanıklı sağlık sistemleri, gençlik için fırsatlar ve kadınların güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Kombos, Güney komşular, MENEA bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika), genellikle Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Cibuti, Somali ve Sudan) Sahra Altı Afrikası ve kalkınmakta olan küçük ada ülkeleri gibi hassasiyetin en yoğun olduğu bölgelerde faaliyetlerin önceliklerle yönlendirileceğini anlattı.