Kölsch: ‘Bölünme ya da siyasi çatışmanın unsuru olmak istemiyoruz”

Dünyaca ünlü müzisyen Kölsch tarafından 31 Mayıs’ta St. Hilarion Kalesi’nde yapılması planlanan organizasyon iptal edildi.

Organizatör Cercle Team tarafından yapılan açıklamada, “Gösterilerimiz insanları birleştirmeyi hedefliyor, bölünme ya da herhangi bir siyasi çatışmanın amacı olamayız” denildi.

Cercle Team, müzik performansları aracılığıyla dünyadaki doğal ve kültürel mirası tanıtmayı istediklerini, ancak, bu organizasyonun adadaki bölünme nedeniyle tepki gördüğünü açıkladı, “bu yüzden Kölsch ile ilkelerimize aykırı olduğu için gösteriye devam etmeme kararı aldık” denildi.

Kölsch, seçilen konum için de özür diledi.

Dünyadaki önemli tarihi, turistik ve kültürel yerlerde elektronik müzik konserleri vererek sosyal medya platformlarından yayınlayan Cercle platformunun Danimarkalı ünlü müzisyen Kölsch ile St. Hilarion Kalesi’nde 31 Mayıs Pazartesi günü yapmayı planladığı konseri Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) finanse edecekti.