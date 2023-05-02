Koalisyon ortaklarının bakanlıklarına 10’ar kişilik geçici istihdam yetkisi

Koalisyonun büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin yetkisindeki Başbakanlık, koalisyon ortakları Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti’nin uhdesindeki bakanlıklara 10’ar kişilik geçici işçi istihdamı yapabilmeleri için yetki verdi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı 27 Nisan tarihli belgelere göre Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Turizm, Çevre, Kültür ve Gençlik Bakanlığı’na 10’ar kişilik geçici işçi istihdamı yapabilmeleri için yetki verdi.

Söz konusu “geçici” statülü istihdamların yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor