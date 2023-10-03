“KKTC”nin adını bu kez de Devlet Bahçeli değiştirdi

Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”nin adını, partisinin grup toplantısında değiştirdi, “Artık ‘Kıbrıs Devleti’ demek gerek” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok 'Kıbrıs Devleti' demek gerek” diyen Bahçeli, “Tarihi ve kültürel birlikteliğin çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı, Budapeşte’den Hazar’ın doğusuna uzanan köklü iş birliği ve kardeşliği zenginleştirecektir. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan’daki toplantıya katılacak” ifadelerini kullandı.

Anımsanacağı üzere, TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski yardımcısı Fuat Oktay da “artık kuzey demek istemiyoruz” diyerek, “KKTC”nin adını “Kıbrıs Türk Devleti” olarak ifade etmek istediğini dile getirmişti.