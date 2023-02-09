KKTC’den gönderilen iş araçlarını taşıyan gemi İskenderun Limanı’nda

KKTC’den gönderilen iş araçları, öperatörleri taşıyan gemi İskenderun Limanı’na geldi.

Yüzün üzerinde iş aracı ve operatörün hangi bölgede çalışma yapacağı, AFAD ile yapılacak koordinasyon toplantısında belirlenecek.

Belediye, asker ve özel işletmelere ait iş araçlarının koordinasyonu için bazı belediye başkanları da gemiyle birlikte geldi.

Deprem bölgesine gitmek amacıyla İskenderun'a giden belediye başkanları, İskenderun Limanı’na varmalarının ardından açıklama yaptı.

Gönyeli Belediyesi Hüseyin Amcaoğlu konuşmasında, özel sektör temsilcileri, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve askeri yetkililerle koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belireterek, çalışma alanlarının muhtemelen Antakya olacağını kaydetti.

Alsancak-Lapta- Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Türkiye’de büyük bir felaket yaşandığını söyleyerek, gelme amaçlarının yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, havanın iyi olmasının birilerinin kurtarılması açısından ümit verici olduğunu söyledi. Şenkul, Türkiye’ye gelmelerinin de bir amacı olmuş olacağını da kaydetti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, “Birlik olma zamanıdır, güçlü bir ekiple geldik, elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yardım çalışması, Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin, AFAD ve Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda yürütülüyor.

Yardım ekibi İskenderun Limanı’nda, Kırklar Eli Valisi Birol Ekici tarafından karşılandı.

Haber: İbrahim Diran (TAK)