"KKTC"de sıradan bir gün...

Lefkoşa'da, Başbakanlık ışıkları olarak bilinen Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki trafik ışıklarından biri, dün akşam meydana gelen trafik kazası sonucu hasar aldı.

Can güvenliğini tehdit eder durumdaki trafik lambası, dün akşamdan bu yana tamir edilmedi.

Bir kablo tuttuğu gözlemlenen lambanın, kırımızı ışıkta duran bir aracın üzerine düşmesi, an meselesi...

Bazı yurttaşların kendi güvenliğini sağlamak adına ışıklardan uzak şekilde yeşili beklediği de gözlemlendi