İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, tutuklanan söz konusu şahıs aleyhinde soruşturma devam ediyor.