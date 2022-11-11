KKTC, Türk devletlerine “gözlemci üye” oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, KKTC’nin teşkilata gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurdu.

“Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik” diyen Erdoğan, “Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.