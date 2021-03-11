KKTC Kimliği ile Kripto Para Cüzdanı





Dünyada popüler olan ve geleceğin para birimi olan ifade edilen “Kripto Para” alım satımını KKTC vatandaşları da artık kendi kimlikleriyle al-sat yapabilecek.

Kripto para borsasında KKTC’nin ilk ve tek Avrupa Birliği lisanslı Şirketi olan Miracle Cash&More güvencesiyle artık KKTC kimliğiyle kripto para cüzdanı açılabilecek ve bu cüzdan üzerinden alım satım gerçekleştirebilecek.

15 Mart tarihinden itibaren hizmete girecek olan sistemde sadece KKTC kimliği ile değil KKTC’de yaşayan kayıtlı herkes kendine ait kimlikle cüzdan sahibi olabileceği ifade edildi.

Şu anda kripto para cinslerinden Bitcoin, Tether ile Ethereum alım satımı yapılabilirken, 15 Mart itibariyle bu listeye Ada, Litecoin, XRP, Dogecoin ve Miracle kripto para cinsleri de ekleneceği de belirtildi.

Kripto para konusunda kendi kimliğiyle cüzdan açamayan KKTC vatandaşları artık kendi kimlikleriyle kripto para cüzdanı açabilecek.