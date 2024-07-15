Kıyıda bulunan cansız bedenin kimliği açıklandı

Mağusa’daki Silver Beach’te, deniz kıyısında bulunan cansız kadın bedeninin kimliği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu şahsın, 45 yaşındaki Güldeniz Özel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu şahsın Mağusa’da yaşam sürdüğü belirtildi.

Polis açıklamasına göre, yapılan otopsisinde ölüm sebebi “Künt Kafa Travması, Beyin Kanaması, Suda Boğulma, Asfiksi” olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14.07.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Silver Beach mevkiinde, deniz kıyısında bulunan kayalıkların arasında su içerisinde bulunan cansız kadın bedeni ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, kimliğinin Gazimağusa’da sakin Güldeniz ÖZEL (K-45) olduğu tespit edilmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “Künt Kafa Travması, Beyin Kanaması, Suda Boğulma, Asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturması devam etmektedir.”