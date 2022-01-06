Kıvanç Tepe’ye “Birkan Uzun’un adı verilecek

Başbakanlık, Girne/Karşıyaka bölgesinde bulunan ve dağcılar tarafından en yüksek tepe olarak bilinen Kıvanç Tepe’ye Bakanlar Kurulu kararı ile “Birkan Uzun’un” adını verme kararı alındığını ve bu konuda gerekli tüm çalışmalar ve girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

Zirveden sonsuzluğa: Birkan Uzun acıya boğdu