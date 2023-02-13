KİÜ, Ruhsal Travma ve Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi deprem mağdurlarına hizmet verecek

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) bünyesinde kurulan Ruhsal Travma ve Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi, “psikolojide ilk yardım”, “psikolojik travma” ve “deprem mağduruna psikolojik destek” konularında hizmet verecek.

KİÜ'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında KİÜ bünyesinde kurulan Ruhsal Travma ve Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ilk toplantısı Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nde yapıldı.

Toplantıda KİÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, merkez bünyesinde görevlendirilen KİU Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarına “Psikolojik İlk Yardım Eğitimi” verdi.