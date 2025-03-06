Kişmir’in davası 3 Nisan’a ertelendi
Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Gazeteci, Yazar Ali Kişmir’in davası 3 Nisan Perşembe gününe ertelendi.
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Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Gazeteci, Yazar Ali Kişmir’in davası 3 Nisan Perşembe gününe ertelendi.
Kişimir’in davası Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmişti.
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Etiketler : ali kişmir, basın sen