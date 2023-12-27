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Kişmir'in davası 24 Ocak'a ertelendi

Kişmir'in davası 24 Ocak'a ertelendi

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle Başsavcılık tarafından açılan dava kapsamında 10 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı, gazeteci Ali Kişmir, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıktı.

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Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle Başsavcılık tarafından açılan dava kapsamında 10 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı, gazeteci Ali Kişmir, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıktı. 

Kişmir'in davası bir kez daha ertelendi. Dava, 24 Ocak'ta yeniden görüşülecek. 

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