Kişmir'in davası 27 Kasım'a ertelendi

BASIN-SEN Başkanı, gazeteci Ali Kişmir hakkında, yazdığı bir köşe yazısı gerekçe gösterilerek 10 yıl hapis istemiyle Başsavcılık tarafından açılan dava, ikinci kez ertelendi.

Dava, 27 Kasım’da görüşülecek. Mahkeme çıkışında açıklama yapan Ali Kişmir’in avukatı, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Savcılıktan, söz konusu davayı geri çekmesini talep ettiklerini ancak Savcılığın bugün itibariyle, “ısrarlı olacağı” noktasında beyanda bulunduğunu aktardı.

Esendağlı, kendilerinin de yazının tekniği açısından bir çalışma yaparak savcılıkla olan görüşmelerini sonuna kadar zorlamak niyetinde olduklarını belirttiklerini kaydetti, bu kapsamda mahkemenin, davayı 27 Kasım’a ertelediğini ifade etti. 27 Kasım tarihine kadar savcılık ile olan görüşme sürecinin tamamlanacğaını ifade eden Esendağlı, savcılığın davayı geri çekmemeyi diretmesi durumunda, 27 Kasım itibariyle tanıkların dinlenmeye başlayacağını söyledi.

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir hakkında, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiğine” yönelik 10 yıla kadar hapsi istenen bir dava açıldı.Söz konusu davanın celbinde, Kişmir'in "GKK'yı Genel Ev'e benzettiği" ve bunun üzerine davanın açıldığı ifade ediliyor.

Başsavcılık tarafından açılan davaya konu yazıda Kişmir, 2020 Cumhurbaşkanı seçimlerinde Ersin Tatar’a “küskün” olduğu ifade edilen UBP’li vekillerin Beyaz Ev’e çağrıldığını ve kendilerine telkinde bulunulduğunu yazmıştı.