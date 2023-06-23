Kişmir: “Yazım sansürlendi, Cumhurbaşkanlığı defalarca aramış”

BASIN-SEN Başkanı, gazeteci Ali Kişmir, çalıştığı medya kuruluşunda yazdığı bir köşe yazısının sansürlendiğini, duruma tepki gösterdiğini, ardından da kuruluşun yöneticileri tarafından programlarının iptal edildiğini açıkladı.

Kişmir, yazısının sansürlenmesiyle ilgili kendisine iletilen sebebin, “cumhurbaşkanlığının defalarca medya kuruluşuna ulaşması, yine başkalarının da yazı nedeniyle kendilerini aramaları” olduğunu ifade eden Kişmir, bu kapsamda çalıştığı kurumdan ayrıldığını ifade etti.

Kişmir, “Elbette yaşamımı idame ettirmek için para da kazanmam lazım, ancak mevcut baskı ortamında bu nasıl olur bilmiyorum” diyerek, “Hani belki de başka bir ülke, başka bir serüvenin zamanı gelmiştir. Bilmiyorum, zaman her şeyin ilacı” dedi.

Ali Kişmir, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli arkadaşlar, bugüne kadar ülkemin ve insanlarımın gerçeği ne ise onu kendimce yazılarıma dökemeye çalıştım. Bu uğurda elbette bedeller ödemek zorunda kaldım ama asla ifade ve düşünce özgürlüğümün kısıtlanmasına müsade etmedim!..

Bu bağlamda TV20 Web Sayfasında dün yayınlanan “Başarı Öyküsü” başlıklı yazımın sansürlenmesi, siteden ve bağlantılı sayfalardan kaldırılması sonrasında bunu kabul etmeyeceğimi, bunun bana yapılmış bir hakaret olduğunu yöneticilere bildirdim ve bu konunun tartışmaya açık olmadığını da net bir şekilde ifade ettim.

TV20 yöneticileri de benim bu cevabım sonrası programlarımı iptal etme kararını bana iletti. Bu da işime son verildiği anlamına geliyor. Yazımın kaldırılmasıyla ilgili bana iletilen sebep, cumhurbaşkanlığının defalarca kendilerine ulaşması, yine başkalarının da yazı nedeniyle kendilerini aramaları olduğu bildirildi.

Ben bu süreçte bana patrondan daha çok arkadaşlık eden “Gardaşım” dediğim Hasan Özok ile bana hep saygı ve sevgi gösteren Özok ailesine teşekkür ederim. Aynı şekilde tüm çalışma arkadaşlarıma ve beni hiç yalnız bırakmayan takipçilerime de teşekkürü bir borç bilirim. Son süreçte yöneticilerle aramda bir farklılık yaşanmıştır. Böyle olmaması gerekirdi. Üzgünüm. Baskı iş insanlarını da aldıkları kararları da ne yazık ki etkiliyor! Aksi takdirde ne tür zorluklarla karşılaşacaklarını tahmin edebilmek zor değil! Umarım bu durumu düzeltmenin bir yolunu buluruz ve bundan sonra hiçbir meslektaşımın başına aynı şey gelmez!..

Bugün benim için artık yeni bir başlangıç. Tüm engellemelere rağmen yazmaya ve konuşmaya kendi kişisel sayfamdan devam edeceğim. Elbette yaşamımı idame ettirmek için para da kazanmam lazım, ancak mevcut baskı ortamında bu nasıl olur bilmiyorum.

Hani belki de başka bir ülke, başka bir serüvenin zamanı gelmiştir. Bilmiyorum, zaman her şeyin ilacı…”