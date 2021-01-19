Kısmi sokağa çıkma yasağını 2 kişi ihlal etti

Kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün akşam 22:00 ile bu sabah 05:00’ kadar, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 2 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.