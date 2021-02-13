Kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek, paket servisler ve bankalar açılacak

Bakanlar Kurulu kısmi sokağa çıkma yasağını 22 Şubat sabah saat 05.00’e kadar uzatma kararı aldı.

Buna göre; 15 Şubat sabah saat 05.00’ten 22 Şubat sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Hükümet sokağa çıkma yasağını uzatma kararına rağmen tedbirlerin az da olsa gevşetilmesi için kararlar üretti. Buna göre önümüzdeki hafta bankalar minumum personel ile açılacak.

Öte yandan yine önümüzdeki hafta paket servis yapanlar ve online hizmet veren işletmeler satış yapabilecek. Bu satışlar sabah 11.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında olacak.

Pazar günü ise fırınlar ve eczaneler dışında kalan tüm işletmeler kapalı olacak.

İlçeler arası giriş çıkış önümüzdeki hafta da olmayacak, bu yasak bir hafta daha sürecek.

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Saner açıklama yaptı. İşte kararlar:

15 Şubat 2021 sabah saat 05.00’ten 22 Şubat sabah saat 05.00’e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Önümüzdeki hafta sabah saat 11.00 ile akşam 21.00 arasında paket servis ve online hizmetler açık olacak.

Pazar günü fırınlar ve eczaneler dışında kalan tüm işletmeler kapalı olacak.

Bankalar minimum personel ile açılacak.

İlçeler arası giriş çıkış olmayacak, bu yasak bir hafta daha devam edecek.

Toplantıda COVID-19’da ikinci açılım önerileri raporu tartışıldı, bilimsel verilerle karar aldık denildi…

Dört bilimsel üyeye hazırlatılan COVID-19’da ikinci açılım önerileri raporunu da detaylı olarak tartıştıklarını kaydeden Saner, bu görüşleri Prof. Dr. Banu Elçin Yoldaşan, Prof. Dr. Enver Hılcal ve Yar. Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade tarafından hazırlandığını kaydetti.

Bu tartışmalara Tıbbi Genetik Uzaman Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Birdal Cihangir’in de davet üzerine katıldığını ifade eden Saner, bunun neticesinde gerekli kararların üretildiğini paylaştı.