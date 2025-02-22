Kışın en soğuk günleri yaşanıyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde 2025 yılının en soğuk günleri yaşanıyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, hava sıcaklığında hissedilen ciddi düşüşü Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

Yarın ve pazartesi günü soğuk hava koşullarının devam edeceğine dikkat çeken Güneş, akşam saatlerinde iç kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altında derecelere düşmesinin, gündüz sıcaklıklarının ise 8 ile 11 derece arasında olmasının beklendiğini söyledi.

Kar yağışı ihtimali zayıfladı… Karla karışık yağmur bekleniyor

Güneş, son günlerdeki gelişmelere göre kar yağışı ihtimalinin zayıfladığına da işaret ederek, gün içerisinde ve gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini ifade etti.

Güneş, hava durumunun sürekli olarak takip edildiğini ve ülkenin "oldukça soğuk ve nemli hava kütlesi" etkisi altında olduğunu raporlarında belirttiklerini sözlerine ekledi.