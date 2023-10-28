Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması bu gece yarısından sonra başlıyor.
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Kış saati uygulaması bu gece yarısından sonra başlıyor.
26 Mart'tan beri devam eden yaz saati uygulaması saat 04.00'te saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erecek.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, yarın (pazar) 4.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00'e getirilecek.
Emirnameye göre yaz saati uygulamasına 31 Mart 2024’te saat 03.00’te saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla geçilecek.
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Etiketler : saat, KIŞ, Kış saati uygulaması