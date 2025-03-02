Kırok: “Otellerden artan gıdalardan mama üretimi yapılacak”

Çatalköy – Esentepe Belediyesi bölgedeki otellerden artan gıda maddelerini değerlendirerek, sokak hayvanlarına sağlıklı ve besleyici mama üretimi sağlayacak özel bir tesis kuruyor.

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeyi, “Belediyecilikte bir ilk... Sosyal belediyecilikte bir çığır açıyoruz” diyerek duyurdu.

Paylaşımında projeyle ilgili detay veren Kırok, “Sokak hayvanlarının düzenli ve sağlıklı beslenmesini sağlayacak bu projeyle, hem onların yaşam koşullarını iyileştirecek hem de toplumsal farkındalık oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Kırok’un açıklaması şöyle:

Belediyecilikte bir ilk….

Sosyal Belediyecilikte Bir Çığır Açıyoruz:

Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda sokak hayvanlarına yönelik örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Otellerden artan gıda maddelerini değerlendirerek, sokak hayvanlarına sağlıklı ve besleyici mama üretimi sağlayacak özel bir tesis kuruyoruz.

Bu proje sayesinde, otel mutfaklarında oluşan gıda atıkları titizlikle işlenerek kedi ve köpekler için güvenli, besleyici mamalara dönüştürülecek. Böylece hem gıda israfını önleyecek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini artıracağız. Aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyerek doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacağız.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek her canlının yaşam hakkına saygı gösteriyoruz. Sokak hayvanlarının düzenli ve sağlıklı beslenmesini sağlayacak bu projeyle, hem onların yaşam koşullarını iyileştirecek hem de toplumsal farkındalık oluşturacağız.

Siz değerli vatandaşlarımızın desteğiyle, daha yeşil, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir bölge için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sokak hayvanları adına bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, birlikte daha güzel yarınlar diliyoruz.