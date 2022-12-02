Kırmızı et zamma doymadı

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN, bu haftaki Alışveriş Sepeti’ni Lefkoşa ve Gönyeli bölgesindeki marketlerden doldurdu. Kırmızı et fiyatları bu hafta yine gündemdeki yerini ‘zamla’ korudu…

Bu haftaki alışverişte, çocuklu ailelerin ‘bir yaşındaki çocukları için aylık ortalama giderini’ araştırdık: Bez ve süt ailelerin en büyük gideri…

Sadece ‘Süt ve bez’ için ortalama aylık 2 bin ila 2 bin 500 TL’lik bir bütçe ihtiyacı olduğu görüldü.

Ete yine zam

Marketlerin kasap reyonunda geçtiğimiz hafta 289 TL olan az yağlı dana kıymanın kilosu, bu hafta 325 TL oldu. Kilosu 290 TL olan kuzu şiş ise bu hafta 314 TL’ye çıktı.

Aynı ürünlerin marketten markete değişken fiyatları bu hafta da yine sepete yansıdı. Bir markette litresi 57 TL olan sıvı yağ, başka markette 65 TL’yi aştı.

İthal 180 gramlık labne peynir fiyatları da marketten markete değişti, 20 TL’den başlayan peynir, 24, 26 ve 28 TL’ye ulaştı.

Birçok evin sofrasında yer alan kola fiyatları ise marketten markete 7 TL’den başlayıp 12 TL’ye çıktı.

Ekmekte 2,51 TL’lik fark…

Her evin temel gıdası olan ekmek çeşitlerinden ise somun ekmek, markete özgü üretim veya ambalajlarla karşımıza çıkarken fiyatları 3,99 TL’den başlayıp 6,50 TL’ye yükseldi.

Aynı marka ve gramaj, iki katı fark

Diş macunu ve sıvı yağlardaki fark ise şaşırttı. Aynı marka ve gramajda olan ithal ürün Sensodyne diş macunu 90 TL’den başlayıp 180 TL’ye çıkarken, sıvı yağlarda bir litre Ona yağ ise 57 TL’den başlayıp 65 TL’ye yükseliyor.

Süt ve tavukta fiyatlar tüm marketlerde aynı

Bir litre pastörize Koop süt fiyatının dört markette de aynı olduğu dikkat çekerken, bu durumdaki diğer bir benzer ürün tavuk oldu. Kırnı tavuğun birim fiyatı tüm marketlerde 57,49 TL.

Çocuklu ailelerin en büyük gideri bez ve süt:

Bir aylık gider ortalama 2 bin 500 TL!

Geçim derdinden yakınan çocuklu ailelerin en büyük giderlerini araştırdık. Ailelerin ‘0-12 aylık çocuklar için aylık ortalama gideri için ’ 2 bin ila 2 bin 500 TL’lik bir bütçe ihtiyacı olduğu görüldü. Bahsi geçen bütçede en büyük pay da bez ve süte ait.

Çocuğun kullandığı bez ve sütün numarasına ve markasına göre değişkenlik gösteren fiyatlar 65 TL’den başlayıp 300 TL’yi aştı.

3 aylık bir çocuk için paketi 137 TL olan Holle marka süt, paketi 111 TL olan bez kullandığını anlatan bir anne, ayda 8 paket süt, 3 paket de bez tükettiğini, sadece süt için aylık bin TL’den fazla ödeme yaptığını belirtti. Aylık sadece bebeğinin temel tüketim maddesi olan ürünler için ortalama 2 bin 500 TL’ye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kahvaltıya başlayan 6 ay ve üzeri bebekler için bir paketteki 8 adet Farleys’e 60 TL veren bir diğer anne ise haftada en az 5 pakete ihtiyaç duyduğunu anlattı. Aynı anne 9 ay zarfında bez ve ıslak mendil ücretlerinin neredeyse yüzde 200 arttığını anlattı.