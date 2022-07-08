Kiraz ve maydanozda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 1-7 Temmuz arasında yapılan gıda analizlerinde, bir kiraz iki de maydanoz numunesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamada, 1-7 Temmuz’da 29 ithal ve 15 yerli ürün örneğine Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizlerde ithal kiraz ve Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akçam’a ait maydanozda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Ürünler imha edildi.