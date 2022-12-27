Kira ücreti ödemek için aldığı parayı çaldı

Girne’de 6 aylık kira ücretini ödemek için emanet olarak aldığı parayı çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.B.(E-38), kasım ayı içerisinde, Girne’de bulunan bir ikametgahın altı aylık kira ücretini ödemek için başka bir şahıstan emanet olarak aldığı 127 bin 46 TL nakit parayı, kira ücretini ödemeyip, çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.B.(E-38) tespit edilerek, tutuklandı.