Kiprianu: Crans Montana’yla ilgili gün yüzüne çıkan belgeler, Türk tarafının akşam yemeğinden önceki ilk tezleriydi

AKEL eski genel sekreteri Andros Kiprianu, Cran Montana’yla ilgili gün yüzüne çıkan belgelerin, Türk tarafının akşam yemeğinden önceki ilk tezleriyle ilgili olduğunu açıkladı.

Kiprianu, CYBC’ye yaptığı açıklamada, kimsenin Türkiye’nin ilk konuşmasında garantörlüklerin kaldırılmasıyla ilgili öneri sunmasını beklemediğini söyledi.

Andros Kiprianu, tartışmalı gün saat 5’te Antonio Guterres’in Türk tarafının, Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık konusunu görüşmesi şartıyla, garantörlük sisteminin değiştirilmesi konusunu görüşmeye hazır olduğunu Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e bildirdiğini söyledi.

O noktada, Kıbrıslı Rum liderin, Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüşme talep ettiğini sözlerine ekledi.

Kiprianu, Anastasiadis’in Mevlüt Çavuşoğlu’na bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağını ve sonrasında iki devletli çözümü görüşmeye hazır olacağını söylediğini belirtti.

AKEL eski genel sekreteri, Kıbrıs Rum tarafının, Antonio Guterres’in akşam yemeğinde garantörlük sisteminin kaldırılmasıyla ilgili sunmaya çalıştığı önemli gayrı resmi belgeyi reddettiğini de yeniden dile getirdi.