Kiprianu, AKEL Genel Sekreterliği'nden ayrılıyor

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, 12 yıldır sürdürdüğü bu görevden ayrılmaya karar verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek AKEL Kongresi’nde yeni genel sekreter seçileceğini ve son genel seçimdeki oranlara bakıldığında oy yüzdesinde düşüş yaşayan AKEL’in iç cephesinde, genel sekreterlikle ilgili büyük baskılar yapıldığını yazdı.

Kiprianu, gazeteye verdiği röportajda AKEL’in yeni genel sekreteriyle ilgili bir fikri olduğunu ve bunu, parti organlarına ileteceğini; ancak kendine “veliaht” belirlemediğini ve nihai kararın kongrede alınacağını söyledi.

Habere göre Kiprianu, partide artık yeni isimlerin görev almasının zamanının geldiğini ve AKEL’in şimdi, değiştirebileceği şeylere odaklanarak, partiyi olması gereken yere taşıyabileceğini belirtti.

AKEL’in, hala daha partiye zarar vermekte olan Mari patlaması ile küresel ekonomi ve bankacılık krizi meselelerini irdelemesi gerektiğine işaret eden Kiprianu, diğer partilerin, bahsi geçen iki konu nedeniyle eski Başkan Dimitris Hristofyas ile AKEL’e orantısız bir sorumluluk yüklemeyi başardığını kaydetti.

AKEL’in vermek istediği mesajı tüm kesimlere ulaştıramadığını ifade eden Kiprianu, örgütlenme açısından da başarısız olduklarını ve ne yazık ki partinin adının farklı skandallara karıştığını söyledi.

Kiprianu, Meclis Başkanlığı göreviyle ilgili işbirliği gerektiğini ve AKEL’den destek bulmayacak bir adayın bu göreve seçilemeyeceğini belirtti.

Seçim sonuçlarıyla ilgili yansımaların bölgesel toplantılarda ve Merkez Komitesi’nde ele alınmaya başladığını da ifade eden Kiprianu, bir sonraki durağın AKEL’in gelecekteki süreci için belirleyici olacağını kaydetti.