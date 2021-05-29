Sedat Peker’in uyuşturucu ticaretine karıştığıyla ilgili iddialarda bulunduğu Halil Falyalı hakkında BirGün’e konuşan eski Başbakan Kalyoncu, “Cumhurbaşkanı dahil birçok isimle ilişkide. Kimse onu soruşturamıyor” dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu ile birlikte uyuşturucu ağındaki isimler arasında olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı bu iddiaları reddederken Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili ve eski Başbakan Ömer Kalyoncu ise “Falyalı, yakın ilişkileri nedeniyle korunuyor ve soruşturulmuyor” dedi.

Siyasetçilerle İlişkide

Peker’in açıklamalarının ardından Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyinden çok sayıda isimle kurduğu temasla dikkati çeken Falyalı hakkındaki tartışmalar sürüyor. Binali Yıldırım ile yakın ilişki iddialarını reddeden Falyalı’nın Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki önemli konumdaki kişilerle yakınlığının bulunduğunu iddia eden Kalyoncu, “Meclis’te de anlatmıştım. Falyalı, beni ve ailemi tehdit etti. Meclis’te eski Başbakan İrsen Küçük’ün damadının satın aldığı kumluk arazinin Falyalı aracılığıyla satın alındığını söyledim. Bunu söylememden sonra arayarak tehdidi gerçekleştirdi. Birçok kesimle bu tür olaylar yaşamış. Zor dönemden geçen insanların soruşturma talepleri ise hep ‘bir şekilde’ geri çevrildi” dedi.

Atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de yakın ilişkisinin bulunduğunu iddia eden Kalyoncu, “Tatar, Falyalı’yı lokantasının açılışına katılacak kadar iyi tanıyor. Falyalı, uzun yıllardır kilit birtakım siyasetçilerle başbakanlar, bakanlarla, soruşturma yapmakla görevli savcılarla yakın ilişki kuruyor. Arası hepsiyle çok iyi. Bu yüzden kimse soruşturamıyor” dedi.