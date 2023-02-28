Kimliksizler grubu AB Parlamentosu Dilekçe Komitesi'ne başvuru için imza kampanyası başlattı

Karma evlilik mağdurlarının örgütlendiği ve güney Lefkoşa’da yaptığı eylemle adını duyuran “Kimliksizler” grubu, AB Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne sunulmak üzere detaylı bir dilekçe hazırladığını duyurdu.

Gönüllü hukukçuların desteğiyle hazırlanan dilekçeye, karma evlilik mağdurlarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan tarafı, isim ve kimlik numarasını belirterek imza koyabilecek. Kampanyanın, Kimliksizler’in tüm etkinlikleri gibi tamamen ücretsiz ve gönüllü emekle yürütüleceği vurgulandı.

Dilekçeye katılmak isteyen kişilerin, 0548 873 37 71 numaradan detaylı bilgi alabileceği gibi Kimliksizler’in sosyal medya hesaplarından da ilgililere ulaşabilecekleri kaydedildi.

Toplanan imzaların ardından dilekçe European Parliament Committee on Petitions web portalından yüklenerek resmi başvuru yapılacak.

Dilekçenin içeriğinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yarattığı insan hakları ihlallerinden dolayı pek çok çocuğun ve gencin AB vatandaşı olan anne ya da babası ile AB toprakları üzerinde sahip olduğu, serbest dolaşım hakkından, seyahat özgürlüğünden, çalışma hakkından, eğitim hakkından ve aile birliğinden mahrum kalmakta olduğu belirtiliyor.

Dilekçede “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB vatandaşları arasında yapmış olduğu ayrımcılık, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesi ile 12 no.lu ek protokole de aykırılık taşımaktadır. Ayrıca bu durumdaki birçok kişinin vatansız kalmasına neden olmaktadır ki bu da Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi'ne uygun değildir.” ifadelerine yer veriliyor.