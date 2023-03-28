“Kimliksizler” 675 İmzayı Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi'ne iletti

Karma evlilik mağdurlarının insan hakları için mücadele veren “Kimliksizler”, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi’ne dilekçe hazırlayarak AB vatandaşı Kıbrıslı Türklerin imzasına açtı.

Yapılan yazılı açıklamada, 675 kişinin, ailesindeki mağdurlar için imza koyduğu dilekçenin AB Parlamentosu Dilekçe Komitesine (Committee on Petitions) iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, Wep portalı üzerinden yapılan resmi başvurunun, Kimliksizler tarafından takip edilerek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşacağı kaydedildi.

Ayrıca karma evlilik mağduru olmasa da bu konuya duyarlı olan kişilerin destek vermesi için yapması gerekenlerin de (web portalı üzerinden support) sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

Kimliksizlerin bütün faaliyetleri gibi tamamen ücretsiz olan ve gönüllü hukukçuların hazırladığı dilekçede "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin yarattığı insan hakları ihlallerinden dolayı pek çok çocuğun ve gencin AB vatandaşı olan anne veya babası ile AB toprakları üzerinde sahip olduğu, serbest dolaşım hakkından, seyahat özgürlüğünden, çalışma hakkından, eğitim hakkından ve aile birliğinden mahrum kalmakta olduğu belirtiliyor.

Bunun yanında, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin AB vatandaşları arasında yapmış olduğu ayrımcılığın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesi ile 12 no.lu ek protokole aykırı olduğu vurgulanıyor.

Kimliksizler, Kıbrıslı Türklerin insan hakları ve AB vatandaşlığı hakkı için bir yandan AB kurumlarına yaptığı başvurularını takip ederken diğer yandan "Kıbrıs Cumhuriyeti" resmi makamları ile görüşme ve sokak eylemliliği gibi yöntemlerle mücadelesine devam edeceğini bildirdi.

Kimliksizlere, sosyal medya hesaplarından ulaşılıp eylem ve etkinlikleri takip edilebilir ve gönüllülük esasıyla katkı koyulabilir. Nisan ayında, hukukçuların ve atkivistlerin katılımıyla kitle toplantısı yapılarak mağdurlarla fikir alış verişi yapılması planlanıyor.