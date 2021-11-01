Kim demiş cadılar dans edemezmiş diye?

Murat OBENLER

San Telmo Buenos Cyprus ve Akare Dans ve Spor Merkezi tarafından organize edilen Cadılar Bayramı konseptli sosyal eğlence, Latin dansları ile Halloween kutlamasının aynı anda yaşanmasını sağladı.

San Telmo Buenos Cyprus direktörü Ralitsa Nakova Okan’ın müthiş Cadılar Bayramı süslemeleri ve dekoratif hazırlıkları, geceye uygun çeşitli kıyafetler ve makyajlarla gelen dansçılar ve Ahmet Arık’ın hazırladığı setler birleşince ortaya müthiş bir Cadılar Bayramı kutlaması çıktı.

En iyi kostümlü kadın ve erkek katılımcının da seçildiği geceye katılan adanın dört bir yanından dansçılar 5 saat boyunca pisti hiç boş bırakmadılar. Geceye katılan cadılar gönüllerince dans ederken günün Halloween’i de hakkını verdiler.