Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı Üyesi Ramadan Durmazer, limanlarda denetimin yetersiz olduğunu savundu.

HP’den verilen bilgiye göre, katıldığı bir programda Ramadan Durmazer, çalıntı araç konusunda “Demek ki araçların durumu yeterince denetlenmiyor. Kim bilir daha ne kadar çalıntı araç var adada” dedi.

Devletin bu konuda suça ortak olduğunu savunan Durmazer, “Maliye bakanı da konuyu masumlaştırmak için ‘hurdaya mı çıksın, daha iyisi devlet tarafından kullanılsın’ demiş. Aklı selim, devlet yönettiğini iddia eden bir kişi böyle bir açıklama yapmaz” dedi.

Durmazer, Maliye Bakanının yaptığı açıklamayla konuyu unutturmaya çalıştığını belirtti.

Güvenlik zaafiyeti var

Ercan’da bir bavulda 50 mermi bulunması olayına da değinen Durmazer, ülkede büyük bir güvenlik zaafiyetinin bulunduğunu ileri sürdü ve daha önceleri basında yer alan yurt dışından adam öldürmek için adaya gelindiği haberleriyle ilgili de açıklama yapılmamasını eleştirdi.

Halkın en büyük sıkıntısının geçim olduğunu da belirten Durmazer, “Gerçekten ciddi anlamda geçim sıkıntısı çekiyorlar, asgari ücretle zaten tartışmalar aşikar, yapılan artışlar, hayat pahalılığını durduramayan bir hükümet, asgari ücrete ne kadar zam yaparsa yapsın bu halkın geçinebilmesine yardımcı olamaz” dedi.

“Asgari ücrete zam yapılmadan, zamlar geliyor, masaya oturuluyor zamlar geliyor” diyen Durmazer, ülkenin ihtiyacının vergi düzenlemesi olmadığını “adaletli vergi dağılımı” olduğunu belirtti.