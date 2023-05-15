Kılıçdaroğlu: Ümitsizliğe kapılmayın

Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Ahmet Yener'in seçimin ikinci tura kaldığını ilan etmesinden kısa süre önce Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, "Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak" ifadesini ekledi.