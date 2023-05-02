Kılıçdaroğlu: “Metin Feyzioğlu ile çalışmayız”

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta Türkiye’de gerçekleşecek seçimlerin ardından iktidara gelmeleri halinde ‘sarayın memuru’ olanların görevden alınacağını söyledi; Kılıçdaroğlu, Egemen Bağış ve Metin Feyzioğlu gibi isimlerle çalışmayacaklarını belirtti.

Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Namuslu bürokratlar başımızın tacı” diyerek, ”Bugün devlet kadrolarında partili bürokratlar var. Her alana siyaseti bulaştırdılar. Biz göreve geldikten sonra öncelikle rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil de sarayın memuru olanlar görevden alınacak” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Özel bir liste hazırlamadık ama rüşvetçiden büyükelçi olur mu? Devleti temsil etmesi gereken büyükelçi, iktidar propagandası yapar mı? Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile çalışmayız. Devleti için çalışan namuslu bürokratlar ise başımızın tacıdır. Öyle bürokratlar var ki bu iktidarın verdiği kanunsuz emirleri yapmadılar ve görevden alındılar, onları değerlendireceğiz” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanı Zorlu Töre ile gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde AKP propagandası yaptığına dair videolar sosyal medyada gündem olmuştu.