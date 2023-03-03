Kılıçdaroğlu: "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz."dedi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz."dedi.
Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu,"Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.
Kılılçdaroğlu, TBMM'den ayrıldı.
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