Kılıçdaroğlu geliyor

Türkiye'deki ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü adamıza geliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile birer görüşme yapacak.

Siyasi parti genel başkanlarıyla da bir araya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını da ziyaret edecek.