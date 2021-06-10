Kılıçdaroğlu da Erdoğan-Tatar siyasetini onayladı: İki ayrı devlet

Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin son dönemde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte duyurduğu Kıbrıs politikasını onayladı.



Kıbrıs’ta 50 yıldır verilen mücadelenin sonunda artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasını ve tanınmasını, dünyanın saygın ülkelerinden birisi konumuna gelmesini istediklerini, arzularının bu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bu çerçevede Kıbrıs Türkünün vereceği her mücadele, çalışma ve görüşmenin son derece değerli olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye ve KKTC olarak artık Kıbrıs’ta “iki bağımsız devlet siyasetini” birlikte desteklemeleri gerektiğine vurgu yaparak, “Bu tarihi bir adımdır, çünkü biz hep şans verdik, federasyon temelinde dünya hukukuna adaletine her türlü iyi niyetle yapılan görüşmeler çerçevesinde Türk tarafı iyi niyetini ortaya koymuştur ama netice alamamıştır” dedi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Türkü için Cumhurbaşkanı Tatar’ın ciddi bir mücadele verdiğini iddia ederek, Cenevre’de yapılan görüşmelere işaret etti ve burada Kıbrıs Türkünün 50 yıldır verdiği mücadelenin bir anlamda farklı bir dille seslendirildiğini ama amacın hep aynı olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, “Bizim üzerimize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye’de Kıbrıs politikası milli bir davadır. Siyasi partiler arasında görüş farklılıkları yoktur. Hep birlikte KKTC’nin kendi bağımsızlığı, ekonomik gücünü sürekli güçlendiren, yetiştirdiği öğrencilerle kendi adını duyuran güzel bir devlet burası” ifadelerini kullandı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kılıçdaroğlu’na ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, karşılıklı ziyaretlerin pandemi dolayısıyla geciktiğini kaydetti. Tatar, Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının bir mücadelesi, önemli bir davası olduğunu ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ni de yakından ilgilendiren milli bir mesele olduğuna vurgu yaptı.

Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, enerji kaynakları, stratejik önemi, Mavi Vatan, hava sahasına bakıldığında fevkalade önemli bir coğrafyada bulunduklarını ifade ederek, 1571’den beridir atalarının sürdürdüğü mücadeleyi şimdi de kendilerinin sürdürdüğünü kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının o yüzden siyasetinin “egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devlet” olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bunu da Türkiye’nin desteklemesi lazım. Biz Kıbrıs’tan baktığımızda Türkiye’yi bir bütün olarak görmekteyiz. Farklı görüşler olabilir ama Kıbrıs milli davadır. Milli davada Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm müşterek menfaatimizedir diye düşünmekteyim.”

Kılıçdaroğlu, Başbakan Ersan Saner’le de Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda görüştü. Görüşmede ilk sözü alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs’ın eğitim alanında bir dünya markası olmasının en büyük dilekleri olduğunu vurguladı.

Başbakan olmanın büyük zorlukları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, başbakanın demokrasi kültürü içinde gelen çok sayıda eleştiriye cevap vermesi gerektiğini belirterek, Saner’e başarılar diledi.



Kılıçdaroğlu, ayrıca Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de görüştü.



Kılıçdaroğlu ayrıca, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarına da çelenk koydu.