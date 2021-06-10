Kılıçdaroğlu Adalı'nın mezarında: Katiller belli, gereğini yapın

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs’ta öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın kabrini ve Adalı ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Şimdi asıl failler ortaya çıktı, yıllar sonra. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık siyasetçilerin, Türkiye'deki ve Kıbrıs'taki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir faili meçhul cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz. Aile bunu bekliyor, yıllardır bunu bekliyor. Failler ortada, biliniyor; katiller belli, biliniyor, gereğinin yapılması lazım, yazıktır günahtır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs’taki yoğun programının sonunda 1996’da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı’nın, Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, mezarlığa; Adalı ailesiyle birlikte karanfil bıraktı, dua etti.

'ASIL FAİLLER ORTAYA ÇIKTI'

Kılıçdaroğlu, "Asıl failler bulunamadı. Soruşturma yetersiz. Soruşturmanın yetersiz olduğunu, delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten. Şimdi asıl failler ortaya çıktı, yıllar sonra. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık siyasetçilerin, Türkiye'deki ve Kıbrıs'taki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir faili meçhul cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz. Aile bunu bekliyor, yıllardır bunu bekliyor. Failler ortada, biliniyor; katiller belli, biliniyor, gereğinin yapılması lazım, yazıktır günahtır" dedi.

CHP liderine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra Adalı ailesinin Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki evine birlikte geldi. Ev ziyaretinde de Kılıçdaroğlu, dosyanın savcının insafına kaldığını ve faillerin belli olduğunu söyledi.