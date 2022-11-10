Kıbtek’te bu kez de ‘sayaç’ gündemi

Fehime ALASYA

KIB-TEK’te ‘kalmadığı’ ve ‘ihaleye çıkılmadığı’ gerekçesiyle apartman dairesi ve standart müstakil evlere takılamayan tek fazlı elektrik sayaçlarının ihalesi nihayet sonuçlandı.

Sayaçların bir kısmının KIB-TEK’e geldiği belirtildi. Buna karşın uzun zamandır beklenen sayaçların ‘teknikte’ ve ‘şartname usulüne’ uygun getirtilmediği iddia edildi.

Bahsi geçen iddiaları YENİDÜZEN’e yorumlayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ve EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, sayaçlarla ilgili bazı teknik düzenleme yaptıklarını anlatarak, hiçbir sıkıntı yaşanmadığını anlattı, iddiaları eleştirdi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Sayaçlar 40 Amper’den 100 Amper’e çıkartıldı, hiçbir teknik sıkıntı yoktur. Tüm bu iddialar vatandaşa ve kuruma zarar verir, günahtır…” derken, EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise “Programla ilgili bir sıkıntı vardı, düzeltildi ve sayaçlar bağlanmaya başlandı” yorumunu yaptı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sayaçların Teknik Şartnameye uygun temin edilmediğini iddia ederek kuruma birtakım sorular yöneltti.

100 Amper üst sınır yerine 40 Amper!

Merkezi İhale Komisyonu’nun açıkladığı ihale sonuçlarında; Kıb-Tek’in 136 bin Euro değerindeki Tek Faz Sayaçlar ve 183 bin Euro değerindeki Üç Faz Sayaçların alınacağı belirtildi. İhale Ekim ayında sonuçlandı.

Sayaçlardan bin adetin Kuruma ulaştığı ve teknik şartnameye uyumlu olmadığı iddia edildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sayaçların, İhale Teknik Şartnamesinde aranan 100Amper üst sınırı yerine, Sayaç üzerindeki yazılım aracılığıyla 40Amper’e limitlendiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer ise “Programla ilgili bir sıkıntı vardı, düzeltildi ve bağlanmaya başlandı. Kurum ileride sıkıntı olursa program yine geri yüklenecek” dedi.

“Sayaçları denedik”

Kuruma ulaşan sayaçların tek tek denendiğini anlatan Cesurer, düzenleme yapıldığını, akabinde sayaçların test edildiğini, tüm sayaçlara program yüklediklerini belirtti.

Araştırılması gereken detaylar var…

Sayaçların, İhale Teknik Şartnamesinde aranan 7+1 toplam 8 haneli ekran yerine, 6+1 toplam 7 haneli ekrana sahip olduğu yönündeki iddiayı da sorduğumuz Cesurer, konuyla ilgili bilgisi olmadığını, ilgileneceğini belirtti.

“Acil ihtiyaçtı, fabrika testine gidilmedi, gelecek olanlar için gidilecek”

Sayaçların teslim alınmadan önce, firmanın üretimi gerçekleştirdiği fabrikaya gidilerek yapılan Fabrika Testinin ise rutin bir prosedür olduğunu ifade eden Cesurer, buna karşın bin adet sayaç alımının acil olması nedeniyle bunun yapılmadığını kaydetti.

Cesurer, “Genelde fabrika testlerine gidilir fakat bu sayaçlarda gidilmedi çünkü acil ihtiyaçtı, gelecek olanlar için prosedüre uygun olması açısından gidilecek” bilgisini paylaştı.

Sayaçların 300 Ampere kadar testlerinin burada yapıldığını kaydeden Cesurer, “Hiçbir sıkıntı yok. Hepsi test edildi” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“Sayaçlar 40 Amper’den 100 Amper’e çıkartıldı, hiçbir teknik sıkıntı yoktur”

Sayaçların 40 Amper olduğunu, 100Ampere çıkarılacağını belirten Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, herhangi bir teknik sıkıntı yaşanmayacağını anlattı.

Sayaçlar üzerindeki Teknik şartname dışında olan bazı ayrıntıların ülkede test edildiğinin altını çizen Paşa, hiçbir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerin araştırılmadan ve teknik görüş alınmadan paylaşıldığını dile getiren Paşa, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

Paşa, “Mühendislerimiz çalışıyor, sadece programda ayarlama yapılıyor. Test yapılmasaydı mümkün değil taktırmayız, vatandaşın içine bu tarz şüpheler düşürmek çok yanlış, bu ülkeye yapılan bir günahtır” dedi.

Kurum üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını iddia eden Paşa, “Bilmeden, bizimle görüşmeden, bilgi almadan, görüş almadan eleştirmek, şüphe uyandırmak çok yanlış. Bunları siyasi amaçlara yapmak çok yanlış… Kuruma, topluma zarar veriyorsunuz.” şeklinde konuştu.

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu’ndan çeşitli soru ve eleştiriler:

“Sayaçlar üzerinde olduğu iddia edilen limit kaldırıldığında, sayaç ömürleri kısalır mı?”

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sayaçların Teknik Şartnameye uygun temin edilmediğini iddia ederek kuruma birtakım sorular yöneltti.

Avcıoğlu, sayaçların, İhale Teknik Şartnamesinde aranan 100Amper üst sınırı yerine, Sayaç üzerindeki yazılım aracılığıyla 40Amper’e limitlendiğini kaydetti, bununla ilgili olası teknik sıkıntılar yaşanabileceğini işaret etti.

Teknik şartnamede olan ve uygulamada yürürlüğe konması gereken bazı adımların atılmadığını da iddia eden Avcıoğlu, bunun yasal dayanaklarının ortaya konmasını talep etti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve iddiaları şöyle:

“Kıb-Tek’in Elektronik Sayaç İhalesi, Erhan Arıklı’nın ihale iptalleri ile iki yıl boyunca yılan hikayesine dönmesinin ardından nihayet sonuçlandı.

MİK’in açıkladığı sonuçlara göre:

Tek Faz Sayaçlar: 136.80 EURO (2,555 Türk Lirası + KDV)

Üç Faz Sayaçlar : 183.70 EURO (3,431 Türk lirası + KDV)

İhale çerçevesinde alınacak olan 8,000 Tek Faz + 2,000 Üç Faz olmak üzere, toplam 10,000 adet Sayacın, 1,000 tanesi dün itibarıyle Kıb-Tek ambarlarına ulaştı. Ulaştı ulaşmasına ama, ürünlerle ilgili bir takım sorunlar yaşandığı iddia ediliyor.

Sayaçlar, İhale Teknik Şartnamesinde aranan 100Amper üst sınırı yerine, Sayaç üzerindeki yazılım aracılığıyla 40Amper’e limitlendiği,

Sayaçların, İhale Teknik Şartnamesinde aranan 7+1 toplam 8 haneli ekran yerine, 6+1 toplam 7 haneli ekrana sahip olduğu,

Sayaçların her birini, Bilgisayara bağlayarak, ilgili yazılım aracılığıyla 40A’den 100A’e açılarak kullanılmasının planlandığı,

Sayaçlar teslim alınmadan önce, firmanın üretimi gerçekleştirdiği fabrikaya giderek yapılan Fabrika Testinin ise yapılmadığı, iddia ediliyor.

Hükümet olduklarını iddia edenlere soruyoruz:

Sayaçlar iddia edildiği gibi 40A’e limitli mi?

Sayaçlar üzerinde limit varsa, bu limit yazılım kaynaklı mı? Donanım kaynaklı mı?

Sayaçlar üzerinde olduğu iddia edilen limit kaldırıldığında, Sayaç Ömürleri kısalır mı?

Sayaçların yazılımlarına müdahale edilmesi halinde Sayaçlar Garanti kapsamı dışında kalır mı?

Sayaçların tamamı olan 10,000 ürüne Kıb-Tek personelinin tek tek müdahale ederek düzeltmesinin mali külfeti nedir?

Sayaçları istenen ayara getirmek için oluşacak mali külfet, ihaleyi kazanan firmaya rücu edilecek mi?

Sayaçların 8 haneli ekran yerine, 7 haneli ekrana sahip olduğu doğru mu?

Sayaçların 7 haneli ekrana sahip olduğu doğru ise, bu ne gibi komplikasyonlar yaratır?

Teknik Şartnamede aranan nitelikleri taşımayan ürünün kabulünü kim hangi hak ve yetki ile yaparlar?

Fabrika Testine gidilmemesi için üretilmiş bir Yönetim Kurulu Kararı var mı?

Hükümet olduklarını iddia edenler bu konuda soruşturma açacaklar mı?

Tüm bu iddialar, Sayaç alımlarını da yakıt konusunda olduğu gibi ihale ile almak yerine, Adrese Teslim, İhalesiz, Doğrudan Alımlar ile yürütmek için düzenlenmiş bir tezgah mıdır?

Bu noktada Erhan Arıklı’ya da ayrıyeten değinmek gerekir;

Tarih = 24.12.2020 / Erhan Arıklı:

“75-100TL teklif edilen sayaçlar, 125 euro’ya yani 1.450TL civarında 10.000 adet alınmak istendi. Bu ihalenin iptali için gereğini yaptık. Çok ciddi paralar bunlar. Yine adrese teslim ihale yöntemi ile bir takım firmalara adeta kıyak geçilircesine bu ihaleler yapılıyor. Bu şartnameleri bu ihaleyi yapanlar yeni dönemin farkında değiller. Biz günlerden beridir Kıb-Tek’teki vurgunu önleyeceğiz, bunun için iş başına geldik diye bağıra bağıra anlatmamıza rağmen, birileri hala eski alışkanlıklarına devam etmek istiyor. Bunun mümkün olmadığını görecekler. Gerekli soruşturma açılıyor. Gerekirse Savcılığa başvurarak, bu konuda gerekli takibin yapılmasını da isteyeceğiz. Kıb-Tek’te artık vurgun olmayacak. Bunun sözünü burada veriyorum.”

Erhan Arıklı'ya soruyoruz;