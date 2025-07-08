‘Kıbrıs’taki Kuşlar’ sergisi sanatseverlerle buluştu

19 Mayıs Türk Maarif Koleji Art öğrencileri tarafından hazırlanan ve doğaya, biyolojik çeşitliliğe dikkat çekmeyi amaçlayan “Kıbrıs’taki Kuşlar” temalı resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Girne Belediyesi’nin katkılarıyla ve VGP Foundation, NABU International ile ÇADER işbirliğinde düzenlenen serginin açılışı 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 19.00’da, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Giriş Salonu’nda, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un katılımıyla gerçekleşti.

Sergide, öğrencilerin Kıbrıs’a özgü kuş türlerinden ilham alarak hazırladığı birbirinden değerli eserler yer aldı. Katılımcılar, doğaya dair farkındalığı artırmayı hedefleyen sergiyi 18 Temmuz tarihine kadar, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Sergi hakkında

Doğa Eğitim Projesi kapsamında, Kuzey Kıbrıs’taki okullarda doğa sevgisini artırmak amacıyla geziler düzenlendi. Bu kapsamda, 14 ila 17 yaş arasındaki 19 Mayıs TMK Art öğrencileri, sulak alanlarda ve ormanlarda gözlem yaparak kuş çizimleri gerçekleştirdi.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde doğayı ve özellikle kuşları keşfetmek üzere yapılan bu geziler sırasında ilham verici sanat çalışmalarına imza attı.