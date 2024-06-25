Kıbrıs’taki 3 gazete Rusya’da yasaklandı

Rusya, Kıbrıs’taki 3 gazeteye erişim engeli getirdi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan “Politis” Gazetesi (politis.com.cy), “Cyprus Times” (cyprustimes.com) ve “Cyprus Mail” Gazetesi’ne (cyprus-mail.com) erişim engellendi.

Açıklamada, bu tavrın, “AB'nin birçok Rus medya kuruluşuna uyguladığı benzer yasağına misilleme olduğu” ifade edildi.

Listede, 25 AB üyesi ülkeden 81 medya kuruluşu yer alıyor.

Mayıs ayında AB, kendi deyimiyle "Kremlin bağlantılı dört propaganda ağı"nın dağıtımını askıya alarak bu ağlara erişim engeli getirmişti.

O dönemde yasağın Avrupa'nın Sesi, RIA haber ajansı, İzvestia ve Rossiyskaya Gazeta gazeteleri için geçerli olduğu belirtilmişti.