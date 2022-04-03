Kıbrıs’ta toz bulutu kirliliği normal değerin 9 katına ulaştı

Kıbrıs’ta dört gündür etkili olan Afrika’dan gelen toz bulutu, havada normal değerlerin dokuz katı yüksekliğinde kirlilik yarattı.

Cyprus Mail’in haberine göre Kıbrıs’ın güneyinde Baf’ta kaydedilen 425 µg/m³ toz, 50 µg/m³ olan normal değerin yaklaşık 9 katına ulaştı.

Adanın batı sahil bölgesinde yoğunlaşan toz bulutu nedeniyle bu bölgede yaşayanların sokaklarda maskeli dolaştığı ve boğulma hissi taşıdığı kaydedildi.

Lefkoşa'da, İş Teftiş Departmanı ile iş birliği içinde oluşturulan Air Quality Cyprus (Kıbrıs Hava Kalitesi) web sayfasının rapor ettiği en yüksek oran, 341 ile güvenli seviyenin neredeyse yedi katı oldu. Larnaka ve Lİmasol’da ise oran daha düşük olmakla birlikte normalin iki kat üzerinde bulunuyor. Toz bulutunun pazartesi geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Adada etkili olan toz bulutunun, son birkaç on yıldaki en kötü toz olaylarından biri ve bu yılın beşincisi olduğu kaydedilirken, adada uzun ve kuru bir yaz öngörüldüğü de belirtildi.