"Kıbrıslı Türkler azınlık durumuna geldi”

Kıbrıs'ın güneyinde geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerine bağımsız aday olarak katılan ve büyük bir sürpriz yaparak parlamentoya girmeye hak kazanan sosyal medya fenomeni Fidias, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pandelidis ile yaptığı sosyal medya yayınında, Kıbrıs'ın kuzeyindeki nüfusla ilgili konuştu.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki nüfusun, güneydeki nüfusa yaklaştığına dair resmi olmayan veriler olduğunu belirten Fidias, Kıbrıs'ın kuzeyindeki nüfusun 1 milyona yaklaştığını dile getirdi.

Fidias, "Kıbrıslı Türkler azınlık durumuna geldiklerini gördükleri için Kıbrıs sorununun çözümünü isteyebililirler" diye konuştu.

Fidias ile yayına katılan Pandelidis ise "Sözde hükümetin kendisi bile nüfusu tam olarak bilmiyor. Mevcut cep telefonu kartlarının miktarına göre hesaplama yapıyorlar" dedi.