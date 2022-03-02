"Kıbrıslı Türk Barış aktivistleri Türk ulusal güvenliğine tehdit değildir"

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, 25 Şubat 2022 tarihinde Doktor, Yazar ve Barış Aktivisti Okan Dağlı’nın Türkiye Cumhuriyeti'nin "milli güvenliğine karşı faaliyetlerde" bulunduğu iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne girişine izin verilmemesini Avrupa Birliği’nin gündemine taşıdı.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na sunduğu soru önergesiyle Dr. Okan Dağlı’nın, Türkiye'ye girişi reddedilen ilk Kıbrıslı Türk barış aktivisti olmadığının, bu güne kadar dört Kıbrıslı Türk’ün böylesi gerekçelerle Türkiye'ye sokulmadığının altını çizdi. Kıbrıslı Türk aktivistlerin Türk ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturmadığını belirten Kızılyürek, Avrupa Birliği yurttaşı Kıbrıslı Türklerin bir aday ülke olan Türkiye’ye seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını vurgulayarak Komisyon’un Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalelerinden korumak için ne gibi önlemler almayı planladığını sordu.

Kızılyürek’in Komisyon’a yönlendirdiği soru önergesinin tam metni şöyledir:

25 Şubat 2022 tarihinde Doktor, Yazar ve Barış Aktivisti Okan Dağlı’nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin "milli güvenliğine karşı faaliyetlerde" bulunduğu iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne girişine izin verilmedi ve Kıbrıs'ın kuzeyine geri gönderildi.

Dr. Dağlı, Türkiye'ye girişi reddedilen ilk Kıbrıslı Türk barış aktivisti değildir: Eski Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı'nın İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı/Yazar Dr. Ahmet Cavit An ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir'in de benzer gerekçelerle ülkeye girmesine izin verilmedi. Girişine izin verilmeyen Kıbrıslı Türklerin ortak bir yanı vardır: Birleşik Federal Kıbrıs için mücadele ediyor olmaları.

Bu bağlamda:

1. Komisyon, AB yurttaşı olan Kıbrıslı Türklerin AB'ye aday ülke olan Türkiye'ye seyahat özgürlüğünün kısıtlanması konusunda ne gibi adımlar atmayı hedefliyor?

2. Komisyon, Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalelerinden korumak için ne gibi önlemler almayı planlıyor?