Kıbrıslı Rumların yüzde 67’si ülkede devletin işleyişinden memnun değil

Avrupa Komisyonu Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine yapılan 2024 sonbaharına dair rutin Avrupa Barometresi araştırmasında Kıbrıslı Rumların yüzde 67’sinin, ülkede devletin işleyişinden memnun olmadığı ortaya çıktı.

Fileleftheros’un haberine göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 67’si devlet işleyiş şeklinden memnun değil. Bu oran bu yılın bahar dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi. Bu oran Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortalaması yüzde 55 olan AB içerisinde sondan ikinci sıraya konumlandırdı. Yunanistan ise yüzde 71 ile AB sonuncusu oldu.

Avrupa Barometresi raporunda kaydedildiği üzere, Rumların yüzde 40’ı fiyat artışı, enflasyon ve hayat pahalılığını Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya bulunduğu en ciddi mesele görüyor. Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya bulunduğu en ciddi mesele Kıbrıslı Rumların yüzde 26’sına göre ekonomik durum, yüzde 14’üne göre iskan ve yüzde 50’sine göre göç/mülteciler. Kıbrıslı Rumların yüzde 10’u suçu, yüzde 10’u eğitimi, yüzde 7’si işsizliği ve yüzde 4’ü iklim değişikliğini en ciddi mesele görüyor.

Genel olarak Kıbrıslı Rumların yüzde 79’u hayatından memnun ancak bu oran Bahar’daki rakamlara göre 4 puan geriledi. AB’deki bu oran yüzde 86 ve buna göre Kıbrıs Cumhuriyeti AB ortalamasının 7 puan altında kaldı.

AB’ne güven konusundaki oranları “yürek parçalayıcı” bulan gazeteye göre, Kıbrıslı Rumların sadece yüzde 37’si AB’ye güveniyor. Bu oranla Kıbrıs Cumhuriyeti AB sıralamasında sondan üçüncü sıraya yerleşti. Kıbrıslı Rumların yüze 76’sı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, yüzde 61’i de AB’nin yanlış istikamette ilerlediği görüşünde.