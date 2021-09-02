Kıbrıslı Rum sporcuya altın madalya
Kıbrıslı Rum yüzücü Karolina Pelendritou, dün Tokyo Paralimpik olimpiyatlarında altın madalya kazandı.
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Kıbrıslı Rum yüzücü Karolina Pelendritou, dün Tokyo Paralimpik olimpiyatlarında altın madalya kazandı.
“Havuzların Prensesi” olarak bilinen görme engelli sporcu, 100m SB11 kurbağalama yarışını 1:19.78’lik sürede bitirerek aynı zamanda dünya rekoru kırdı.
Pelendritou’nun ayrıca 50 metre serbest S11 yarışmasında bronz madalyası bulunuyor.
Paralimpik olimpiyatlarında ilk kez birincilik alan Kıbrıslı Rum unvanına sahip milli yüzücü madalya takdim töreninde duygulu anlar yaşadı.
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Etiketler : engelli, olimpiyat, paralimpik