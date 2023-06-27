Kıbrıslı Rum benzincilerden Kermiya'da eylem...

Kıbrıs’ın güneyindeki akaryakıt istasyonu sahipleri, kuzeyden akaryakıt alınması nedeniyle yaşadıkları gelir kaybını protesto etmek için şu sıralarda Kermiya geçiş noktasında eylem yaptı.

Tankerlerin yolu kapatması nedeniyle güneyden kuzeye geçişler bir süreliğine dursa da, yapılan açıklamaların ardından eylem sona erdi.

Kıbrıs Rum polisinin eylemde geniş güvenlik önlemi alması da dikkat çekti.

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI